Abruzzo, secondo solo alla Puglia per spirito pasquale: sorpresa sulla colomba e terza posizione su Pasquetta

L’Abruzzo si conferma una regione ricca di tradizioni pasquali, secondo solo alle regioni del Sud Italia secondo un’analisi condotta da Casinos.com. I dati raccolti su cinque anni di ricerche Google indicano che l’Abruzzo si posiziona al sesto posto in Italia per spirito pasquale, con un punteggio ISP di 70,3 punti.

La regione si distingue in particolare per la colomba di Pasqua e la Pasquetta, risultando al secondo e terzo posto rispettivamente a livello nazionale. Questi risultati evidenziano come l’Abruzzo sia una delle regioni che realmente sente e celebra la Pasqua.

La spesa complessiva degli italiani per il pranzo pasquale ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro nel 2025, con la maggior parte delle famiglie che ha scelto di festeggiare a casa con amici e parenti. L’Abruzzo, pur non vantando primati religiosi o gastronomici, si distingue per una celebrazione pasquale ricca e variegata.

La regione, da sempre di confine tra tradizione e modernità, tra mare e montagna, dimostra una coerenza nella celebrazione della Pasqua che poche altre regioni possono vantare. Nonostante non sia al primo posto in nessuna delle query analizzate, l’Abruzzo si posiziona bene su tutti i fronti, confermando la sua identità trasversale.

L’analisi condotta da Casinos.com utilizzando Google Trends ha evidenziato l’interesse regionale su quattro query rappresentative della Pasqua italiana: “Settimana Santa”, “colomba di Pasqua”, “uovo di Pasqua” e “Pasquetta”. Questi dati, espressi su una scala relativa da 0 a 100 per regione, permettono di confrontare il livello di interesse relativo tra le diverse regioni.

L’Abruzzo si conferma così una regione che vive la Pasqua intensamente, celebrandola soprattutto a tavola e all’aperto, in un mix di tradizione e modernità che la rende unica.