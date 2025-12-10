Abruzzo, Sigismondi: La cucina italiana è Patrimonio UNESCO

La decisione dell’UNESCO di riconoscere ufficialmente la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità è stata accolta con grande entusiasmo da parte del senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi. In una nota, Sigismondi ha dichiarato che questo riconoscimento non rappresenta solo un onore per l’Italia, ma celebra anche una tradizione secolare caratterizzata da saperi, creatività e legami profondi con il territorio. “La decisione dell’UNESCO rappresenta un risultato che onora la nostra Nazione,” ha detto. “È un riconoscimento di un’eredità fatta di consuetudini familiari e un linguaggio comune che unisce generazioni e identità diverse sotto la stessa bandiera.” Sigismondi ha anche voluto esprimere il proprio ringraziamento al governo guidato da Giorgia Meloni, in particolare ai ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e della Cultura, Alessandro Giuli, per il loro impegno che ha reso possibile il raggiungimento di questo traguardo. Il senatore ha sottolineato che questo riconoscimento non celebra solo le eccellenze gastronomiche italiane, ma anche l’impegno quotidiano di agricoltori, allevatori, produttori, ristoratori e famiglie che custodiscono e rinnovano una tradizione di qualità, sostenibilità e passione. L’Abruzzo, con i suoi prodotti d’eccellenza e l’armonia che lega costa e montagna, gioca un ruolo fondamentale in questo patrimonio mondiale. “I nostri paesaggi, le nostre filiere e le nostre tradizioni incarnano l’essenza stessa della cultura alimentare italiana,” ha concluso Sigismondi. La notizia è stata rilasciata il 10 dicembre 2025, segnalando così un importante capitolo per il patrimonio culturale italiano.