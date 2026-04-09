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Abruzzo, stanziati 15 milioni di euro per l’emergenza meteo: Sigismondi ringrazia il governo

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Il governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza per i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Molise, colpite dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati a partire dal 30 marzo 2026. In risposta a questa situazione, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha proposto al Consiglio dei ministri di disporre lo stato di emergenza per dodici mesi, stanziando le prime risorse necessarie per fronteggiare le situazioni più urgenti.

Per l’Abruzzo è stato previsto un primo stanziamento di 15 milioni di euro, destinato agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Questa decisione rappresenta un segnale di attenzione e vicinanza ai territori colpiti, come sottolineato dal senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Ettore Sigismondi.

Inoltre, si è registrata un’altra buona notizia per il territorio abruzzese: la riapertura della tratta autostradale tra Vasto Sud e Termoli in carreggiata nord. La circolazione è ora garantita sia verso Pescara sia verso Bari, con una corsia per senso di marcia. Questi interventi attestano l’impegno del governo nel fornire risposte rapide e concrete ai comuni e ai cittadini interessati dalla situazione emergenziale.

La dichiarazione dello stato di emergenza conferma ancora una volta l’impegno del governo nel fronteggiare le emergenze con tempestività e concretezza. La presenza dello Stato è evidente e il senatore Sigismondi ha ringraziato il Governo per l’attenzione dimostrata ai territori colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali.

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