Abruzzo, superati i target nazionali sull’energia verde: un modello di sviluppo per l’Italia

L’Abruzzo si conferma all’avanguardia nella transizione energetica, superando gli obiettivi nazionali e diventando un modello di sviluppo per il resto d’Italia. A dichiararlo è Nicola Campitelli, consigliere delegato all’Energia della Regione Abruzzo, in seguito alla presentazione dei risultati del Protocollo d’Intesa tra la Regione, Edison e l’Università degli Studi dell’Aquila, avvenuta mercoledì a Pescara alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, e dell’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti.

“I numeri presentati certificano un risultato significativo”, ha sottolineato Campitelli, evidenziando che mentre l’impegno nazionale sulle rinnovabili elettriche si è attestato al 40,2% nel 2023, l’Abruzzo ha già raggiunto il 53%. Questo risultato è supportato da una potenza installata reale di 2.365 MW, ben oltre l’obiettivo di 1.380 MW previsto dai piani nazionali.

Campitelli ha enfatizzato che la visione e le scelte promosse stanno trasformando la sfida ambientale in un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio abruzzese. La regione si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ del 48% entro il 2030 e del 65% entro il 2050, intervenendo sull’efficienza energetica degli edifici e potenziando le energie rinnovabili, senza frenare la crescita economica.

“I dati sull’efficienza energetica del 2023 confermano che l’Abruzzo è un cantiere aperto di innovazione”, ha aggiunto Campitelli, sottolineando l’importanza di ridurre la burocrazia, aumentare l’utilizzo della tecnologia e mantenere una sinergia costante tra istituzioni e grandi player industriali. L’obiettivo è rendere l’Abruzzo sempre più attrattivo per gli investimenti, garantendo sviluppo economico, sostenibilità ambientale e benefici per cittadini e imprese.

La transizione energetica è già in corso e l’Abruzzo si sta distinguendo per diversi investimenti, in particolare nel fotovoltaico, nell’eolico, nella geotermia, nella bioenergia e nell’idrogeno come vettore energetico. In conclusione, Campitelli ha sottolineato che la regione sta lavorando per diventare un esempio di energia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico.