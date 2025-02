Abruzzo Winter Race: sabato e domenica grande appuntamento con le auto storiche

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Abruzzo Drivers Club, Club Avezzanese federato ASI, Automotoclub Storico Italiano, annuncia la 4^ edizione dell’Abruzzo Winter Race, che si terrà il 1 e 2 marzo 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di motori che coniuga la passione per le auto d’epoca con la bellezza delle strade dell’Abruzzo e che è stato presentato questa mattina in sala consiliare, alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio, dell’assessore Pierluigi Di Stefano, del Presidente del Club Felice Graziani, e del vice Marco Natale, dei componenti Pierfranco De Grandis, Susanna Natale e Danilo Simone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con 60 equipaggi al via, questa edizione vedrà i partecipanti affrontare un percorso di 130 km, attraversando paesaggi mozzafiato e mettendo alla prova le loro abilità in 40 prove di regolarità a cronometro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una vera e propria sfida per gli amanti della guida, che dovranno dimostrare la loro precisione e il loro controllo in condizioni si spera climaticamente avverse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La partenza è prevista per le 15:30 di sabato 1 marzo, dalla storica Piazza Risorgimento di Avezzano, e il rientro avverrà alle 21:30, sempre ad Avezzano – Gli equipaggi inizieranno ad affluire già dalla mattinata di sabato per procedere con le operazione di iscrizione e con l’esposizione delle autovetture a beneficio degli appassionati. Un’occasione imperdibile per ammirare le auto del passato, con la regina dell’evento, una Maserati 3500 Touring del 1958, con 12 marchi rappresentati e specialisti della regolarità provenienti da tutta Italia – Tra le partecipazioni più numerose il Legendary Classic Car Bracciano con i suoi 12 equipaggi e, partner dell’iniziativa, il Vitesse Oblige di Roma con 10 equipaggi – precisa il comunicato. L’Abruzzo Winter Race si conferma uno degli eventi automobilistici del centro italia più attesi della stagione, e il direttivo dell’ Abruzzo Drivers Club ha lavorato duramente per offrire una manifestazione che unisce la regolarità alla passione per i motori e il territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Numerosi i comuni attraversati, da Pescina a Goriano Sicoli, per ridiscendere nella valle Peligna con sosta a Secinaro – recita il testo pubblicato online. A seguire il Sirente con i suoi picchi dolomitici e l’altipiano delle Rocche con sosta a Rocca di Cambio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle 19 arrivo ad Ovindoli con Cena e ripartenza alla volta di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un percorso di oltre 130 km in gran parte di notte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono assistere a questo straordinario evento, unendo l’emozione della corsa alla bellezza dei luoghi che l’Abruzzo sa offrire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dettagli dell’evento: •⁠ ⁠Data: 1-2 marzo 2025 •⁠ ⁠Partenza: 1 marzo, ore 15:30, Piazza Risorgimento, Avezzano •⁠ ⁠Rientro: 2 marzo, ore 21:30, Avezzano •⁠ ⁠Percorso: 130 km, 40 prove di abilità •⁠ ⁠Equipaggi: 60 Per maggiori informazioni e per seguire l’evento in tempo reale, visitate i nostri canali social e il sito web ufficiale dell’Abruzzo Drivers Club. Gli organizzatori ringraziano le Amministrazioni comunali di Avezzano e Ovindoli, i partner tecnici , l’associazione Alpini e le forze dell’ordine per la collaborazione alla buona riuscita dell’evento – riporta testualmente l’articolo online.

