Accadde oggi 1 Marzo

Oggi, 1 Marzo 2026, ci soffermiamo su un evento storico di rilevanza internazionale avvenuto in questa data. È il giorno in cui, nel lontano 1872, fu pubblicato il primo volume dell’opera letteraria ‘La gioconda’ di Lev Tolstoj, che ebbe un impatto significativo sulla letteratura russa dell’epoca. Questo romanzo, con le sue profonde tematiche sociali e umane, conquistò il cuore di molti lettori e critici dell’epoca, diventando un classico della letteratura mondiale.

Lev Tolstoj, con la sua abilità narrativa e la profondità delle sue analisi, riuscì a creare un’opera che ancora oggi suscita ammirazione e riflessione. ‘La gioconda’ si distingue per la sua capacità di trasmettere emozioni intense e di porre domande fondamentali sull’esistenza umana, diventando un pilastro della letteratura universale.

L’anniversario della pubblicazione di questo capolavoro letterario ci offre l’occasione di riflettere sull’importanza della cultura e della letteratura nel plasmare il nostro modo di pensare e di vedere il mondo che ci circonda.