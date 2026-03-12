- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAccadde oggi 12 Marzo
Notizie Italia

Accadde oggi 12 Marzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 12 Marzo, la storia ci riporta a un avvenimento di rilevanza che ha segnato il passato con la sua impronta indelebile. Era il lontano 1930 quando…

Questo giorno vide l’inaugurazione di un monumento storico che ancora oggi suscita ammirazione e interesse nel cuore di…

Ma non solo eventi positivi caratterizzano questa data: in un 12 Marzo del passato, un evento tragico sconvolse le vite di molte persone, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Le testimonianze di quei giorni raccontano di…

Un’altra curiosità legata a questo giorno riguarda un famoso personaggio che compì un gesto straordinario proprio in questa data. La sua azione è ancora ricordata oggi per il suo coraggio e la sua determinazione nel…

12 Marzo, dunque, un giorno denso di avvenimenti che hanno plasmato il corso della storia e che continuano a influenzare il presente con la loro eredità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it