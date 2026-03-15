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Accadde oggi 15 Marzo

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Oggi, 15 Marzo, è una data ricca di avvenimenti storici che hanno lasciato un’impronta significativa nel corso del tempo. In questa giornata, nel corso degli anni, si sono verificati eventi di rilevanza mondiale che ancora oggi vengono ricordati e studiati.

Una delle vicende più celebri accadute in questa data risale al lontano 44 a.C., quando Giulio Cesare, il celebre condottiero e politico romano, venne assassinato durante le idi di marzo. Questo evento ha avuto un impatto profondo sulla storia dell’antica Roma e ha contribuito a plasmare il destino dell’Impero.

15 Marzo è anche la data in cui, nel 1493, Cristoforo Colombo fece ritorno in Spagna al termine del suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo, aprendo così la strada alla colonizzazione europea delle Americhe.

Non solo eventi storici caratterizzano questa giornata: nel 1972, viene fondata la Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, che da allora ha giocato un ruolo fondamentale nello studio dell’universo e nello sviluppo della tecnologia spaziale.

15 Marzo è dunque una data che ci ricorda quanto il passato influenzi il presente e come certi avvenimenti siano destinati a rimanere indelebili nella memoria collettiva.

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