- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAccadde oggi 16 Marzo
Notizie Italia

Accadde oggi 16 Marzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 16 Marzo, riviviamo un importante evento storico che ha segnato il passato con la sua rilevanza e impatto duraturo. In questa stessa data, diversi anni fa, si verificarono avvenimenti che hanno plasmato la storia mondiale in maniera significativa.

È il 16 Marzo del 1968 quando, negli Stati Uniti, il Senato approva il Civil Rights Act, importante legge per i diritti civili che ha contribuito a combattere la discriminazione razziale nel paese. Un passo fondamentale verso l’uguaglianza e la giustizia sociale.

Ma non solo: il 16 Marzo del 1926 vide la nascita di Jerry Lewis, iconico attore e comico statunitense che ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica, regalando al pubblico spettacoli indimenticabili.

Questa data, dunque, ci ricorda l’importanza di eventi e personalità che hanno contribuito a plasmare il nostro presente e il nostro modo di vivere. Riviviamo insieme le emozioni di queste vicende che hanno lasciato un segno nella storia umana.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it