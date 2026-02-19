Accadde oggi 19 Febbraio

Oggi, 19 Febbraio, rappresenta una data significativa per diversi eventi storici che hanno lasciato un’impronta nel corso del tempo.
Una delle vicende più rilevanti avvenute in questa giornata risale al 1878, quando Thomas Edison brevettò il fonografo, il primo dispositivo in grado di registrare e riprodurre suoni.
Altro avvenimento degno di nota è il 1945, quando le forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale bombardarono Dresda, causando una delle distruzioni più devastanti della guerra.
In ambito scientifico, il 1986 segnò l’inaugurazione del primo laboratorio spaziale permanente, la stazione spaziale Mir, che rimase in orbita per ben 15 anni.
Infine, nel 2008, l’asteroide 2002 NY40 sfiorò la Terra a una distanza di soli 530.000 chilometri, suscitando l’interesse e l’attenzione degli appassionati di astronomia.
Il 19 Febbraio si conferma quindi come una data densa di avvenimenti che hanno contribuito a plasmare la storia in vari settori, dalla tecnologia alla guerra, passando per l’esplorazione spaziale e gli eventi celesti.