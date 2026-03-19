Accadde oggi 19 Marzo

Oggi, 19 Marzo 2026, è una data che porta con sé importanti avvenimenti storici che hanno segnato il corso del tempo.

È il giorno in cui, nel lontano 2003, è iniziata la guerra in Iraq, un conflitto che ha avuto ripercussioni globali e ha influenzato gli equilibri politici internazionali.

Inoltre, il 19 Marzo è stato il giorno in cui, nel 1911, è stata inaugurata la Biblioteca Nazionale di Madrid, un punto di riferimento culturale per la Spagna e per il mondo intero.

Ma non solo eventi lontani nel tempo hanno caratterizzato questa data. Proprio nel 2020, il 19 Marzo è stato il giorno in cui l’Italia ha superato la Cina per numero di vittime legate al COVID-19, segnando un tragico record nella gestione della pandemia.

La storia continua a intrecciarsi con il presente, e il 19 Marzo di ogni anno ci ricorda quanto il passato abbia plasmato il nostro presente e possa influenzare il nostro futuro.