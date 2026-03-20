Accadde oggi 20 Marzo

Oggi, 20 Marzo, ci riporta indietro nel tempo a un evento storico di grande rilevanza: la nascita del celebre pittore italiano Raffaello Sanzio avvenuta nel lontano 1483. Raffaello, considerato uno dei grandi maestri del Rinascimento, ha lasciato un’impronta indelebile nell’arte con le sue opere iconiche come la Scuola di Atene e la Madonna Sistina.

Ma non solo arte: nel 1852, sempre in questa data, venne pubblicato il romanzo La capanna dello zio Tom che ebbe un impatto significativo nella lotta all’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti.

20 Marzo ha anche segnato la prima Giornata Internazionale della Felicità nel 2013, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il benessere e la felicità come obiettivi universali.

Queste sono solo alcune delle tante vicende che hanno caratterizzato questa data nel corso della storia, sottolineando l’importanza di ricordare e celebrare gli avvenimenti che hanno plasmato il mondo in cui viviamo.