Accadde oggi 21 Marzo

Nel corso della storia, il 21 Marzo ha visto avvenimenti di rilievo che hanno lasciato un’impronta significativa nel tessuto temporale dell’umanità.
Una delle date più emblematiche è legata al 1960, quando la polizia sudafricana aprì il fuoco contro i manifestanti di Sharpeville, causando la morte di 69 persone e scatenando una forte condanna internazionale contro il regime dell’apartheid.
Altro evento degno di nota è l’inaugurazione, avvenuta nel 2006, del Museo dell’Acropoli ad Atene, un’istituzione che celebra l’antica civiltà greca e la sua influenza sulla cultura occidentale.
Infine, un capitolo importante si ricollega al 1804, quando Napoleone Bonaparte promulgò il Codice Civile, noto come Codice Napoleone, un’opera legislativa che ha influenzato profondamente il diritto moderno in molte nazioni.