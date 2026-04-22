Accadde oggi 22 Aprile

Oggi, 22 Aprile 2026, segna l’anniversario di un evento storico di rilevanza internazionale: la firma del Trattato di Roma nel 1957, atto fondativo della Comunità Economica Europea.

Questo importante accordo ha gettato le basi per la cooperazione economica tra sei Paesi europei, contribuendo alla creazione di un mercato comune e promuovendo lo sviluppo e la pace nel continente.

La firma del Trattato di Roma rappresenta un momento cruciale nella storia dell’integrazione europea, aprendo la strada a ulteriori trattati e all’evoluzione dell’Unione Europea così come la conosciamo oggi.

L’anniversario di questa firma storica ci offre l’opportunità di riflettere sull’importanza della cooperazione internazionale e sugli ideali di pace e prosperità che hanno ispirato gli Stati europei a unirsi per affrontare insieme le sfide del dopoguerra.

Le celebrazioni in occasione di questo anniversario sono in corso in molte capitali europee, con eventi che mettono in luce i valori di unità, solidarietà e collaborazione che hanno caratterizzato il cammino dell’Europa unita.

Oggi, più che mai, ricordare il Trattato di Roma significa riaffermare l’importanza della costruzione di un’Europa unita e solidale, capace di affrontare insieme le sfide del presente e del futuro.