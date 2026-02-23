- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
Accadde oggi 23 Febbraio

Oggi, 23 Febbraio, è una data che ha visto importanti avvenimenti nel corso della storia, segnando tappe significative che ancora oggi influenzano il nostro mondo.

Una di queste ricorrenze risale al 1455, quando in Italia venne stampato il primo libro con caratteri mobili: si trattava della Bibbia a 42 righe, opera dello stampatore tedesco Johannes Gutenberg, evento che segnò l’inizio della rivoluzione tipografica.

Un altro avvenimento degno di nota avvenne nel 1945, quando le truppe statunitensi e britanniche liberarono Colonia, in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale, infliggendo un duro colpo al regime nazista.

Oggi, inoltre, si celebra anche il compleanno dell’importante scienziato Peter Higgs, nato nel 1929, noto per il contributo fondamentale alla scoperta del bosone di Higgs, una delle particelle elementari chiave della fisica moderna.

La data del 23 Febbraio rimane quindi un giorno carico di significato storico e culturale, che ci invita a riflettere sul passato e a guardare al futuro con consapevolezza.

