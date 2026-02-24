- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
Notizie Italia

Accadde oggi 24 Febbraio

Nel corso della storia, il 24 Febbraio è stato testimone di eventi significativi che hanno lasciato un’impronta nel tempo. In questa data, nel lontano 1582, Papa Gregorio XIII emise l’ordinanza con la quale veniva introdotto il calendario gregoriano, sostituendo il calendario giuliano.

Un’altra data che risale al 1839, quando William Otis ricevette un brevetto per la sua macchina da cucire. Quest’invenzione rivoluzionò il settore tessile e la produzione di abbigliamento.

24 Febbraio 1981, giorno in cui l’astronauta Bruce McCandless II effettuò la prima passeggiata spaziale senza legami fisici con la navicella, utilizzando il famoso Manned Maneuvering Unit (MMU).

Infine, in ambito cinematografico, nel 2013 Argo, diretto e interpretato da Ben Affleck, vinse l’Oscar come Miglior Film, segnando un traguardo importante per il mondo del cinema.

Questi sono solo alcuni degli avvenimenti che hanno caratterizzato il 24 Febbraio nel corso dei secoli, dimostrando come questa data sia stata protagonista di momenti cruciali che hanno influenzato diversi settori della società.

