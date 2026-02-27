Accadde oggi 27 Febbraio

Oggi, 27 Febbraio, è una data che ha visto avvenimenti importanti nel corso della storia. Tra i fatti più rilevanti, ricordiamo che nel 1951 è stata ratificata la XXII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, limitando a due il numero di mandati presidenziali consecutivi.

Un’altra data significativa risale al 1900, quando il Regno Unito ha acquisito il controllo de facto sull’intero Sudan dopo aver sconfitto le forze ribelli nella battaglia di Omdurman.

27 Febbraio è anche il giorno in cui, nel 1991, viene sancito il Trattato di amicizia, cooperazione e partnership tra l’Ucraina e la Federazione Russa, segnando un momento di collaborazione tra i due Paesi.

Questi avvenimenti hanno lasciato un’impronta nella storia mondiale, influenzando il corso degli eventi e dimostrando l’importanza di questa data nel panorama internazionale.

