Accadde oggi 28 febbraio

Oggi, 28 febbraio, ricorre un evento storico di grande rilevanza: nel 1953, il biologo britannico James Watson e il fisico statunitense Francis Crick annunciarono la scoperta della struttura a doppia elica del DNA, un passo fondamentale per comprendere i meccanismi alla base della vita.

Questa data segna anche il compleanno di uno dei più grandi pittori spagnoli, Diego Velázquez, nato nel lontano 1599. Le sue opere, come “Le Menine” e “La Rendición de Breda”, sono considerate capolavori assoluti dell’arte barocca.

28 febbraio è inoltre il giorno in cui, nel 1983, il film “E.T. l’Extraterrestre” di Steven Spielberg vinse ben quattro premi Oscar, confermando il suo status di classico intramontabile del cinema di fantascienza.

Non possiamo dimenticare che proprio in questa giornata, nel 1986, avvenne il disarmo completo delle testate nucleari a medio raggio degli Stati Uniti, nel contesto del trattato INF firmato con l’Unione Sovietica.

Insomma, il 28 febbraio è una data carica di avvenimenti significativi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della scienza, dell’arte e del cinema.