- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAccadde oggi 28 febbraio
Notizie Italia

Accadde oggi 28 febbraio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 28 febbraio, ricorre un evento storico di grande rilevanza: nel 1953, il biologo britannico James Watson e il fisico statunitense Francis Crick annunciarono la scoperta della struttura a doppia elica del DNA, un passo fondamentale per comprendere i meccanismi alla base della vita.

Questa data segna anche il compleanno di uno dei più grandi pittori spagnoli, Diego Velázquez, nato nel lontano 1599. Le sue opere, come “Le Menine” e “La Rendición de Breda”, sono considerate capolavori assoluti dell’arte barocca.

28 febbraio è inoltre il giorno in cui, nel 1983, il film “E.T. l’Extraterrestre” di Steven Spielberg vinse ben quattro premi Oscar, confermando il suo status di classico intramontabile del cinema di fantascienza.

Non possiamo dimenticare che proprio in questa giornata, nel 1986, avvenne il disarmo completo delle testate nucleari a medio raggio degli Stati Uniti, nel contesto del trattato INF firmato con l’Unione Sovietica.

Insomma, il 28 febbraio è una data carica di avvenimenti significativi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della scienza, dell’arte e del cinema.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it