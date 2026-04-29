Accadde oggi 29 Aprile

Nella storia di oggi, 29 Aprile, un avvenimento di rilevanza mondiale che ha lasciato un’impronta significativa è la firma del Trattato di Pace di Parigi nel 1954, che pose fine alla guerra d’Indocina. Questo accordo mise fine al conflitto tra la Francia e i Viet Minh, portando alla divisione del Vietnam in Nord e Sud.

Un altro evento degno di nota avvenuto in questa data risale al 1974, quando la Casa Bianca rivelò le trascrizioni delle conversazioni sul Watergate, scatenando uno dei più grandi scandali politici nella storia degli Stati Uniti.

Infine, il 29 Aprile 2011, il principe William e Catherine Middleton si sono uniti in matrimonio nella maestosa Abbazia di Westminster, a Londra, in un evento che ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

Queste sono solo alcune delle tappe significative che hanno caratterizzato il 29 Aprile nel corso della storia, dimostrando come questa data sia stata teatro di eventi che hanno plasmato il mondo in cui viviamo.