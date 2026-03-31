Accadde oggi 31 Marzo

Oggi, 31 Marzo, è una data ricca di avvenimenti storici che hanno segnato il corso del tempo. Uno di essi è il 31 Marzo 1889, quando la Torre Eiffel a Parigi venne aperta al pubblico in occasione dell’Esposizione Universale. Un simbolo dell’ingegneria e dell’arte che ancora oggi affascina milioni di visitatori.

Ma non solo: il 31 Marzo 1966, in Brasile, il governo militare prese il potere con un colpo di stato, inaugurando un periodo di dittatura che ebbe profonde conseguenze sulla società brasiliana.

E in ambito artistico, il 31 Marzo 1999, il film ‘Matrix’ dei fratelli Wachowski debuttò nei cinema statunitensi, diventando presto un’icona della cultura pop contemporanea e rivoluzionando il genere della fantascienza cinematografica.

Questi sono solo alcuni degli eventi che hanno reso il 31 Marzo una data degna di essere ricordata e studiata per comprendere meglio il passato e le sue influenze sul presente.