venerdì, Marzo 6, 2026
Notizie Italia

Accadde oggi 6 Marzo

Oggi, 6 Marzo, ci porta con sé un ricordo indelebile di un evento che ha segnato la storia: nel lontano 1475 nasceva Michelangelo Buonarroti, il genio del Rinascimento italiano.

Le opere di Michelangelo, tra cui la celebre Pietà e la straordinaria volta della Cappella Sistina in Vaticano, continuano a incantare e ispirare ancora oggi, a secoli di distanza dalla sua epoca.

La grandezza di Michelangelo non si limitò solo alla scultura e alla pittura, ma si estese anche all’architettura, con capolavori come la cupola di San Pietro a Roma.

La sua influenza sull’arte e sulla cultura europea è innegabile, e il suo nome rimarrà per sempre impresso nei secoli a venire.

Oggi è un’occasione per ricordare e celebrare il genio di Michelangelo Buonarroti, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico e culturale mondiale.

