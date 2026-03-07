Accadde oggi 7 Marzo

Oggi, 7 Marzo, è una data che ha lasciato il segno nella storia per diversi avvenimenti di rilievo.

Una delle vicende più significative risale al lontano 1876, quando Alexander Graham Bell ottenne il brevetto per il telefono, rivoluzionando per sempre le comunicazioni a distanza.

Ma non è tutto: nel 1965, la marcia di Selma aiutò a promuovere i diritti civili negli Stati Uniti, sottolineando l’importanza della lotta per l’uguaglianza.

Passando alla sfera culturale, nel 1872 nacque Piet Mondrian, celebre pittore olandese noto per le sue opere astratte e geometriche che hanno influenzato l’arte moderna.

Infine, un evento più recente: nel 2009, il telescopio spaziale Kepler fu lanciato con l’obiettivo di individuare pianeti extrasolari, aprendo nuove prospettive nella ricerca astronomica.

Il 7 Marzo è dunque una data densa di significati e avvenimenti che hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi.