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Accadde oggi 8 Aprile

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Oggi, 8 Aprile, ci porta indietro nel tempo a un evento storico di grande rilevanza: nel 1974, viene fondata la Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a Il Cairo. Questo momento segna una svolta nelle dinamiche politiche del Medio Oriente, con ripercussioni che si sarebbero protratte per decenni.

Ma non solo: proprio in questa data, nel 1990, viene inaugurato il Tunnel sotto la Manica, che collega Francia e Regno Unito. Un’opera mastodontica che simboleggia l’unità e la collaborazione europea.

8 Aprile è anche il giorno in cui, nel 1975, si tiene il primo concerto dei Pink Floyd senza il membro fondatore Syd Barrett. Un momento cruciale nella storia della band che ha segnato un cambiamento nel loro percorso musicale.

Infine, un evento più recente: nel 2013, viene annunciato che l’Higgs boson, la particella subatomica che conferisce massa alle altre particelle, è stata scoperta al CERN, un traguardo scientifico di portata mondiale.

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