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Eventi e Cultura

Accademia delle Belle Arti dell’Aquila: workshop_residenza RAMO11 con Luigi Presicce come tutor

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L’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, in collaborazione con l’associazione culturale Itaca, promuove il workshop_residenza RAMO11, che si terrà dall’8 al 14 luglio. Gli artisti selezionati parteciperanno all’evento guidati dall’artista Luigi Presicce.

Il comunicato stampa è stato trasmesso da Linda Caravaggio Pulido, addetta alla Comunicazione dell’Associazione ITACA, che ha fornito dettagli sull’iniziativa. Inoltre, è stata condivisa una foto della presidente dell’associazione Itaca, la prof.ssa Marisa De Filippis.

L’obiettivo di RAMO11 è quello di offrire un’opportunità agli artisti di crescere e sviluppare le proprie capacità artistiche sotto la guida di un tutor esperto. Il workshop si propone di essere un momento di formazione e crescita artistica per tutti i partecipanti.

Il comunicato invita i destinatari a scaricare i file allegati per ulteriori dettagli sull’evento. L’associazione Itaca ringrazia i media per il supporto nella diffusione della notizia e si augura che RAMO11 possa essere un’esperienza positiva e formativa per tutti gli artisti coinvolti.

Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile rivolgersi a Linda Caravaggio e Marisa De Filippis ai recapiti forniti nel comunicato.

Il workshop_residenza RAMO11 si prospetta quindi come un’occasione speciale per la comunità artistica locale, che potrà beneficiare dell’esperienza e della professionalità di Luigi Presicce e degli organizzatori dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e dell’associazione Itaca.

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