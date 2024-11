Accensione dell’albero di natale: l’8 dicembre arriva Gianni Rivera, simbolo del calcio mondiale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano si prepara a vivere un 8 dicembre indimenticabile: la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale, in Piazza Risorgimento alle ore 18:00, avrà quest’anno un ospite d’eccezione, il leggendario Gianni Rivera, Pallone d’Oro nel 1969 e autentica icona dello sport. La presenza del “Golden Boy” del calcio italiano arricchirà un evento simbolo delle festività natalizie, che quest’anno ruoterà intorno ai valori dello sport, della condivisione e dell’aggregazione – Il Comune di Avezzano, per sottolineare l’importanza di questa occasione, ha invitato le associazioni cittadine e le società sportive locali a partecipare con i loro giovani atleti, rendendo questa serata una celebrazione collettiva dei valori che lo sport incarna – si apprende dal portale web ufficiale. Un giorno speciale per Avezzano e per lo sportPrima dell’accensione dell’albero, alle ore 16:00, Gianni Rivera sarà protagonista nella Sala Montessori, dove presenterà la sua autobiografia “Gianni Rivera – Autobiografia di un campione”. L’opera è un viaggio emozionante tra passato e presente, ricordi di famiglia, articoli, foto e scritti che raccontano la straordinaria vita di un uomo che ha segnato la storia del calcio mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalla maglia dell’Alessandria, indossata a soli 15 anni, ai vent’anni con il Milan, in cui ha disputato 501 partite realizzando 122 gol, fino all’esperienza da deputato e uomo di governo: Rivera è molto più di un campione, è un esempio di talento, impegno e integrità, un modello per intere generazioni – precisa il comunicato. La sua storia racchiude il fascino del tempo, simboleggiato dal cerchio in copertina che unisce passato e presente – La serata si concluderà con una cena conviviale organizzata dal club Panathlon, dedicata ai successi del campione e al suo legame con il territorio – Rivera è stato per 5 anni Presidente del settore tecnico di Coverciano, rappresenta un simbolo dello sport e dei valori positivi che esso veicola – viene evidenziato sul sito web. Per il sindaco Giovanni Di Pangrazio, la presenza di Rivera “rappresenta un onore e un’occasione speciale per Avezzano, che accoglierà un’icona dello sport in un momento tanto significativo per la nostra comunità. È un evento che unisce tradizione, passione e speranza, facendo brillare non solo le luci dell’albero, ma anche quelle del cuore dei nostri cittadini.” L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di festa e ispirazione – si apprende dalla nota stampa. Un appuntamento da non perdere per vivere insieme il Natale e rendere omaggio a uno dei più grandi della storia dello sport.

