Accessibilità a Campobasso: lavori in corso

Il tema di Campobasso è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla dell’avvio dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un passo significativo verso una città più accessibile e inclusiva.

Il piano triennale che prevede interventi mirati a rendere Campobasso più adatta a tutti i cittadini partirà lunedì, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e garantire maggiore accessibilità a tutti i suoi abitanti.

Le sfide legate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono cruciali per favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti alla vita cittadina. Questo importante passo potrebbe rappresentare solo l’inizio di un percorso di trasformazione positiva per Campobasso e i suoi cittadini.

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