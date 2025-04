Accesso ai servizi per le persone sorde: da lunedì attivo “AccesSordi”

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:ven 18 apr, 2025L’Aquila – Da luned? prossimo, 21 aprile, le persone non udenti potranno accedere pi? facilmente ai servizi sanitari della Asl 1 Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ѐ stato infatti attivato il progetto ‘AccesSordi’ che, tramite postazioni al pronto soccorso e nei distretti sanitari della provincia dell’Aquila, semplificher? notevolmente l’approccio alle prestazioni sanitarie delle persone sorde – All’arrivo alla struttura sanitaria, per una richiesta di assistenza, la persona non udente verr? presa in carico da un operatore sanitario adeguatamente formato – recita il testo pubblicato online. Quest’ultimo, tramite un apposito tablet, metter? in contatto l’utente con un esperto nella traduzione della lingua dei segni che riferir? al personale sanitario il tipo di richiesta di soccorso e assistenza – Quindi da luned? prossimo, le persone sorde, per accedere alle prestazioni sanitarie, non dovranno pi? farsi accompagnare da un interprete della lingua dei segni la cui presenza era finora necessaria nella mediazione col personale Asl. Il nuovo servizio di supporto ? riconducibile al progetto promosso della Regione e dall’Ente Nazionale Sordi (ENS) con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – aggiunge la nota pubblicata. I tablet in dotazione alla Asl sono 7: 4 ai Pua (punti unici di assistenza) dei distretti sanitari di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro e 3 ai pronto soccorso degli ospedali di L’Aquila, Avezzano e Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il personale interessato ? stato sottoposto a un corso di formazione che, nella Asl della provincia dell’Aquila, ha riguardato 20 operatori, 10 assegnati ai pronto soccorso e 10 ai distretti sanitari – aggiunge la nota pubblicata. L’azienda sanitaria, per segnalare la presenza del nuovo servizio a beneficio delle persone non udenti, ha affisso specifiche locandine nelle strutture sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto di facilitazione di accesso, che ha come referenti aziendali le dott.sse Maria Pia Carelli, responsabile Coordinamento Rete Riabilitativa ospedale-territorio, e Agata Arquilla, direttore dell’area distrettuale peligno-sangrina, si colloca all’interno di un’azione programmatica definita dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Il servizio AccesSordi era stato presentato nelle settimane scorse alla presenza dei vertici Asl e degli esponenti regionali Ens, tramite la consegna dei tablet.: locandina accesSordi.pdf (329 kb)

