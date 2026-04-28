Accise: sconto per redditi bassi in discussione

Le accise sono al centro dell’attenzione in queste ore, con la proposta di uno sconto riservato ai redditi bassi che sta generando dibattiti. Si discute anche di una possibile proroga del taglio sulle accise per i camionisti o per i nuclei familiari con un Isee fino a 15 mila euro. La questione dei costi dei carburanti, soprattutto in vista dei ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, è un altro tema caldo.

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