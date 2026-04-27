Acconto: novità e regole per l’IMU 2026

In queste ore il tema dell’acconto per l’IMU del 2026 è al centro dell’interesse online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di possibilità di esenzione per la seconda casa, ma è necessario dimostrare il diritto all’esenzione. Le novità riguardanti le scadenze e le nuove aliquote dell’IMU sono argomenti di attualità che tutti i contribuenti dovrebbero conoscere. In particolare, l’acconto dell’IMU dovrà essere versato entro il 16 giugno, e le modalità di riscossione potrebbero subire cambiamenti rispetto agli anni precedenti.

È fondamentale essere al corrente delle regole e delle procedure per evitare possibili sanzioni o errori nell’adempimento fiscale. La corretta gestione dell’IMU è un aspetto cruciale per garantire il rispetto delle normative e contribuire al corretto funzionamento del sistema tributario.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire la questione online consultando fonti affidabili e istituzionali.