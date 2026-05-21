Accordo fiscale Trump: polemiche sull’ultima ora

Nelle ultime ore, il tema più ricercato online riguarda l’accordo fiscale tra Donald Trump e l’agenzia delle entrate Usa, che ha sollevato diverse polemiche. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Trump si è assicurato una protezione fiscale speciale, sospendendo le verifiche fiscali a lui direttamente collegate. Tale accordo ha scatenato critiche e accuse di corruzione da parte di esperti come Friedman, che hanno evidenziato un grado di favoritismo senza precedenti.

La notizia è al centro dell’attenzione e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, suscitando un ampio dibattito online. Per maggiori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti in tempo reale.