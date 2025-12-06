- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
Ad Avezzano blitz, arresti e indagini smantellano la propaganda. “Città protetta, non sotto accusa. Lo Stato c’è e risponde con i fatti”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nota dell’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico  Di fronte alle recenti operazioni, che hanno giustamente avuto particolare risalto nella cronaca, l’Assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico interviene con fermezza per tutelare l’immagine della città e il lavoro di tutte le forze dell’ordine, unendosi al plauso delle massime cariche istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Accolgo con grande soddisfazione le parole del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e faccio mio il ringraziamento rivolto al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Salvatore Del Campo, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma e all’Autorità Giudiziaria di Avezzano per la brillante operazione condotta contro il traffico di stupefacenti.  Tutte le operazioni svolte in questi giorni dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, in un sistema di interforze, dimostrano un fatto incontrovertibile: Avezzano e la Marsica tutta non sono abbandonate, non sono prive di controllo e non sono terra di nessuno – riporta testualmente l’articolo online. Al contrario, possiamo contare su Forze dell’Ordine coordinate e operative, che agiscono con tempestività portando a casa risultati concreti per la nostra comunità. Gli arresti, i sequestri e i controlli capillari eseguiti sono la prova che l’apparato investigativo funziona e che lo Stato è presente: ad Avezzano la legalità non solo è difesa, ma viene rafforzata ogni giorno – Chi oggi ancora parla di “città insicura” per scopi elettorali ignora – o finge di ignorare – che la vera sicurezza si basa sull’azione, sulla prevenzione e su leggi efficaci: leggi che – come ho già avuto modo di sottolineare anche a mezzo stampa – devono tutelare il lavoro delle forze dell’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale.   Lo dico in modo chiaro e inequivocabile: gli interventi di questi giorni sono la prova tangibile dell’efficienza e della determinazione di chi protegge il nostro territorio – È paradossale e scorretto utilizzare episodi di cronaca per attaccare l’Amministrazione comunale: così facendo si finisce non solo per fare un torto alla verità, ma per sminuire il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, insinuando un loro fallimento che non esiste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi stiamo dalla loro parte, sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I fatti smentiscono le chiacchiere e raccontano altro: Operazioni ad alto impatto congiunte tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e la nostra Polizia Locale; sequestri importanti di droghe e denaro illecito tolto alla criminalità; arresti eseguiti con rapidità e precisione; controlli serrati su strada e nelle aree sensibili della città; impiego di tecnologie e unità specializzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi risultati non arrivano per caso – Arrivano perché la macchina della legalità è viva, funziona, produce effetti e lavora in silenzio, a differenza della propaganda – Chi descrive Avezzano come una città fuori controllo manca di rispetto alla serietà delle Istituzioni al loro lavoro e prova, con una narrazione distorta, a creare solo paura – Noi non ci prestiamo a questo gioco – Come Amministrazione, anche grazie al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia Locale, continueremo a lavorare in piena sinergia con Prefettura, Questura e con tutte le Forze di Polizia dello Stato, perché per noi la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano verso i cittadini – precisa il comunicato. Avezzano è una città che reagisce, che collabora e che non si nasconde – E i risultati lo dimostrano – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

