Ad Avezzano convegno promosso da Malattie Infettive e Medicina Interna

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:ven 06 giu, 2025Avezzano – Mettere insieme e valorizzare le specifiche, distinte competenze per favorire un approccio diagnostico e terapeutico pi? efficace: ? l’obiettivo del convegno, che si terr? domani, sabato 7 giugno, a partire dalle ore 9.00, ad Avezzano, promosso dalle unit? operative di Malattie infettive e Medicina interna dell’ospedale marsicano – recita il testo pubblicato online. Il congresso, dal titolo ‘Temi congiunti diagnostico-terapeutici di Medicina interna e Malattie infettive’, che si svolger? per la prima volta nel capoluogo marsicano, avr? come location l’hotel della Piana – viene evidenziato sul sito web. L’organizzazione ? curata dal direttore di Medicina interna, dott.ssa Maria Cristina Serafini e dalla responsabile di Malattie infettive dell’ospedale di Avezzano, dott.ssa Margherita Dalessandro – Presidente dei lavori ? il dott. Alessandro Grimaldi, direttore di malattie infettive dell’Aquila nonch? direttore del dipartimento medico della Asl 1 Abruzzo e presidente dell’Ordine provinciale dei medici. Dislipidemie (patologie dovute al colesterolo), rischio cardiovascolare, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria e ipertensione sono alcune delle problematiche che le due unit? operative affronteranno in modo congiunto per valorizzare al meglio i rispettivi ambiti d’azione e agire in modo sinergico al fine di dare risposte ancora pi? efficaci ai pazienti – Una linea di collaborazione che verr? discussa ed elaborata, durante la giornata di confronto e di analisi, da relatori provenienti dalla Marsica, dall’Aquila e da altre aree della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interverranno, tra gli altri, il direttore del reparto di Medicina interna dell’ospedale dell’Aquila, il prof. Claudio Ferri e il prof. Francesco Cipollone direttore di Medicina interna dell’ospedale di Chieti. “Si tratta”, dichiara la direzione strategica della Asl 1 Abruzzo, “di un congresso di alto livello medico e scientifico per la qualit? di relatori e operatori e che costituisce un prezioso momento di confronto e analisi su temi di grande importanza per migliorare la qualit? dell’assistenza” Le due unit? operative del presidio di Avezzano, che hanno promosso il congresso, assicurano un’attivit? rilevante per il territorio – Malattie infettive, lo scorso anno, ha fatto registrare 308 ricoveri, 1121 prestazioni ambulatoriali, 1897 prestazioni specialistiche interne, in particolare per la gestione della terapia antibiotica ed antivirale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vengono seguiti attualmente 130 pazienti HIV (Aids) e assicurato il counseling (supporto emotivo e psicologico alle persone affette dalla patologia e da altre malattie a trasmissione sessuale). A Medicina interna, nel corso del 2024, sono stati assicurati 750 ricoveri e oltre 7.200 prestazioni tra ambulatoriali, diagnostiche e interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei servizi dell’unit? operativa sono ricompresi, tra l’altro, il centro ipertensione arteriosa (centro accreditato dalla Siia, societ? italiana dell’ipertensione) e gli ambulatori per monitoraggio dislipidemie, broncoscopia, pneumologia, angiologia e diagnostica vascolare, capillaroscopia, immunopatologia clinica – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it