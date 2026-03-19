Ad Avezzano il progetto pilota “Nessuno Centomila” sui felini randagi: sterilizzati 81 gatti, sperimentazione unica in Abruzzo

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Tre le parti coinvolte, riunite attorno al tavolo di lavoro: il Comune, la Asl col Servizio Veterinario e l’anima attiva del volontariato – Progetto coordinato dall’assessore al benessere degli animali, Cinzia Basilico – Cattura, sterilizzazione, microchippatura e successivo rilascio nel proprio habitat abituale, il tutto nel massimo rispetto degli animali e con farmaci long-acting per una procedura antibiotica garantita nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Per la prima volta in Abruzzo, un Comune, il Servizio Veterinario della Asl e il mondo del volontariato hanno deciso di lavorare assieme, per contrastare le pericolosità e i rischi sanitari legati al proliferare del randagismo felino – La città di Avezzano ha segnato, cioè, un nuovo record in fatto di prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ieri, il tavolo di lavoro si è riunito nel Palazzo municipale ed è stato coordinato dall’assessore Cinzia Basilico, delegata al benessere degli animali – Il progetto è partito ufficialmente ad ottobre 2025 e, fino ad oggi, sono stati sterilizzati sul territorio 81esemplari felini, di cui 65 femmine e 16 maschi – precisa la nota online. Hanno aderito al progetto 5 ambulatori veterinari del territorio – “L’intenzione della nostra amministrazione – ha dichiarato Cinzia Basilico – è quella di investire ancora altri fondi su questo tipo di azione, visti i risultati – precisa il comunicato. Per la prima volta nella storia della Marsica e in via sperimentale, un Ente comunale ha deciso di farsi carico della gestione di questo tipo di pianificazione sanitaria, collaborando attivamente e a stretto contatto con il Servizio Veterinario della Asl 1 e con tutti i volontari che hanno aderito e che ringrazio immensamente”. Ogni gatto catturato è stato non solo sterilizzato, ma a anche microchippato: ciò ha permesso l’elaborazione di una mappatura completa di tutti gli esemplari trattati sul territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il piano di lavoro ha riguardato diverse zone della città, tra quartieri centrali e periferici, dove era presente una grande concentrazione di gatti randagi. “Per dare un titolo simbolico al progetto, abbiamo parafrasato il romanzo di Luigi Pirandello – riporta testualmente l’articolo online. – ha dichiarato il dirigente medico veterinario della Asl, nonché responsabile dei Piani di Sorveglianza e dei Servizi di emergenza-urgenza, Nicola Pisegna Orlando – “Nessuno Centomila” esprime, difatti, un concetto semplice: per molti cittadini il problema delle colonie feline non esiste, per altri, invece, diventa una criticità determinante, capace di rovinare l’ecosistema di un quartiere – si apprende dalla nota stampa. Il progetto nasce da un’esigenza reale, che accomuna in questo preciso momento storico tante comunità d’Italia – Dal mio punto di vista, il randagismo felino sarà l’emergenza della sanità veterinaria per i prossimi 20 anni”. Il progetto avezzanese è stato in grado anche di superare i “paletti” legislativi della norma regionale numero 47 del 2013, che in Abruzzo disciplina proprio questa problematica, recependo la legge quadro nazionale 281 del 1991. Il testo, difatti, prevede che il cittadino (e non il Comune) denunci l’esistenza di gatti liberi sul territorio alla Asl, divenendo a quel punto egli stesso, sempre secondo la legge, il responsabile unico di una neocostituita colonia felina – si legge sul sito web ufficiale. “Ad Avezzano, – ha concluso il dottor Pisegna Orlando – è il Comune che è diventato responsabile di tutte le colonie feline trovate e registrate, dando una spinta non indifferente alle procedure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ringraziamento più autentico va al nostro sindaco Gianni Di Pangrazio, che ha creduto in un progetto pilota davvero unico – aggiunge testualmente l’articolo online. La liaison forza pubblica – forza del volontariato è stata decisiva: abbiamo evitato, in un anno e secondo le stime, la proliferazione di altri 1500 esemplari felini, che avrebbero generato una concatenazione negativa di fattori come la diffusione di malattie quali micosi o parassitosi o l’aumento del tasso di incidenti stradali”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/