Ad Avezzano la Premiazione del Golden Short Film Festival

Venerdì 11 agosto la serata conclusiva del festival internazionale dedicato ai cortometraggi. Ospite d’onore l’attore Daniele Pecci Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Al via la cerimonia di premiazione del Golden Short Film Festival – concorso internazionale di cortometraggi provenienti da tutto il mondo – che sarà ospitata in Piazza della Repubblica il prossimo Venerdì 11 Agosto 2023 a partire dalle ore 21.15, e vedrà come ospite d’onore l’attore Daniele Pecci. Il Festival, alla terza edizione, realizzato grazie al contributo e alla partecipazione attiva del Comune di Avezzano, promosso dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano in collaborazione con Meta Aps, associazione ideatrice dell’iniziativa e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila è un concorso internazionale volto ad individuare i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo e che non beneficiano nei fatti della giusta visibilità di cui avrebbero bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno 20 i premi assegnati dalla giuria, divisi per categorie, partendo da quello principale: il Golden Short Film al miglior cortometraggio in concorso – riporta testualmente l’articolo online. Verranno premiate le migliori opere nelle relative categorie con il Golden Animation, Documentary, Student, Experimental, Drama, Sci-Fi, Comedy, Horror, Thriller e Romance Short. Ulteriori premi di categoria verranno assegnati al Golden Director, Screenplay, Producer, Actress, Actor, Editing, Cinematography, Soundtrack and Music Video – recita il testo pubblicato online. Grande protagonista sarà il pubblico partecipante: durante la serata, che sarà condotta dall’attore Adriano Squillante, gli spettatori avranno l’opportunità di visionare e di votare in tempo reale una selezione di 4 opere internazionali in gara, che concorreranno al “Premio del pubblico Città di Avezzano”. La soirée sarà ricca di interventi artistici, con il tenore Aleandro Mariani e con un omaggio intitolato “Musical Hollywood, ritratto di un divo” presentato dal Seven Arts Theatre Studio, centro di formazione e produzione teatrale – si apprende dalla nota stampa. Ospite d’onore l’attore Daniele Pecci che sarà protagonista di un approfondimento tematico sul mestiere dell’attore oggi, fra cambi di prospettive e nuove possibilità partendo proprio dalla forma filmica del cortometraggio Il Festival contribuisce alla promozione territoriale della Città di Avezzano in tutto il mondo: è un appuntamento di calibro internazionale che ha raccolto oltre 1.000 adesioni da diversi paesi esteri, che ha l’intento di contribuire a raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Un evento di sicuro interesse che, già nelle passate edizioni, ha avuto successo – recita il testo pubblicato online. Siamo certi che le attese saranno ripagate anche quest’anno anche grazie all’impegno e alle capacità degli organizzatori» Queste le parole del Sindaco della Città di Avezzano il dott. Giovanni Di Pangrazio L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: info@goldenshortfestival.com

