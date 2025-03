Ad Avezzano le tasse diminuiscono, la Tari è tra le più basse in Italia

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Pierleoni, assessore al Bilancio: “Rispetto alle città capoluogo di Provincia, ad Avezzano si pagano di media 134 euro in meno all’anno”. Il rendiconto anche quest’anno approvato in tempi record dalla Giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La Tari ad Avezzano è tra le più basse d’Italia: siamo tra le poche città in Abruzzo ad aver abbassato le tasse, il tutto continuando ad investire su servizi strategici e importanti opere pubbliche, grazie ad una gestione finanziaria di qualità”. Lo afferma con soddisfazione l’assessore al Bilancio del Comune di Avezzano, Alessandro Pierleoni, che una settimana fa ha portato in Giunta, per l’approvazione, il documento economico del rendiconto 2024 dell’Ente – In un momento in cui il tema-tasse è particolarmente caldo, da Avezzano arrivano buone notizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’indagine “Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione” della Uil di recente pubblicazione, emerge un incremento della Tari in tutte le macro-aree del Paese, con un’incidenza più elevata nel Sud Italia e nelle Isole – Ad Avezzano, invece, la fotografia è in controtendenza: una famiglia di 4 persone in un appartamento di 80 metri quadri, infatti, paga circa 134 euro in meno rispetto allo stesso nucleo familiare residente nelle quattro città capoluogo di Provincia – si legge sul sito web ufficiale. La bolletta per il servizio rifiuti e per utenze domestiche è in media di 262, 99 euro (parametro anno 2024). Nelle città capoluogo di Provincia della Regione Abruzzo, l’esborso è decisamente più significativo: secondo l’indagine UIL, a L’Aquila, la Tari è di 417,28 euro all’anno, a Pescara è di 413, 29 euro, a Teramo è di 339, 25 e a Chieti è di 418, 65 all’anno – riporta testualmente l’articolo online. Il dato arriva in un momento in cui il servizio di gestione dei rifiuti registra un miglioramento della raccolta differenziata (circa l’80%) e, parallelamente, il massimo sforzo dell’amministrazione nel settore delle opere pubbliche: l’anno 2024, infatti, è stato determinante per lo “sblocco” di alcune infrastrutture che erano da anni al palo, come nuovo municipio, Pala Winner Team, il Velodromo, lo Stadio dei Pini e il Campo da Hockey e l’avvio di altri importanti cantieri.Aspetto sottolineato dall’assessore al Bilancio, Alessandro Pierleoni, che in sintesi sottolinea: “Il livello degli investimenti è massimo e le bollette sono tra le più basse d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Così veniamo incontro alle esigenze dei cittadini di Avezzano, che dai dati raccolti da realtà indipendenti, pagano di meno rispetto agli altri cittadini d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. – spiega l’assessore – L’amministrazione ha un rendiconto 2024 virtuoso approvato, anche questa volta, in tempi record dalla Giunta – viene evidenziato sul sito web. Nonostante i tantissimi investimenti attivati e portati a termine, il documento attesta anche un “tesoretto” di 2 milioni e mezzo di euro (avanzo di bilancio). Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore Pierleoni – e pronti per portare la rendicontazione economica dell’anno 2024 all’attenzione del prossimo Consiglio comunale, nel massimo rispetto di tempi e numeri – Questo risultato ci premia dal punto di vista della gestione delle risorse del Comune ed arriva alla fine di un lavoro sinergico, effettuato con gli uffici e con il presidente della Commissione Bilancio, il consigliere Lucio Mercogliano, che ringrazio”. Il rendiconto ha conquistato nuovamente anche la certificazione nazionale BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), che certifica la gestione sana della finanza pubblica – “Il documento sarà una mappa strategica per delineare i prossimi interventi in città, a livello di opere pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – conclude l’assessore – Il risultato di questo lavoro di rendicontazione va, infatti, a totale beneficio delle famiglie e delle attività, già gravate da tasse e imposte nazionali e regionali”. Con una sintesi fra entrate ed uscite dell’anno 2024, in linea con i principi di trasparenza e accountability, il rendiconto consente di predisporre efficacemente le prossime azioni da compiere –

