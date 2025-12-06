Ad Avezzano oggi inizia l’Energetic Solution Cup: il meeting nazionale esordienti in piscina e sotto il vischio delle feste

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La piscina comunale di Avezzano non si ferma nemmeno per il ponte dell’Immacolata: arriveranno oggi da tutta Italia atleti e nuotatori per la seconda edizione dell’Energetic Solution Cup, organizzato dal Team Centro Italia e dalla società Centro Italia Nuoto – Balsorio: “Lo sport è magnete sociale”. It’s Christmas time, è vero, ma è anche tempo di meeting di alto livello sportivo – La piscina comunale di Avezzano, con la regia organizzativa della società Centro Italia Nuoto, non si ferma con le sue attività di carattere nazionale nemmeno per il primo ponte festivo di dicembre: oggi e domani, infatti, nell’agenda dello sport marsicano, c’è al primo posto la seconda edizione dell’Energetic Solution Cup, una competizione nazionale che raggruppa tutti gli atleti esordienti delle piscine d’Italia – Tantissime presenze non solo in acqua, ma anche in città, come spiega la consigliera comunale Concetta Balsorio: “Di nuovo attività ricettive ed alberghi della Marsica pieni, grazie a questa importante manifestazione, Per il nostro impianto comunale, questo appuntamento sportivo rappresenta una vera e propria calamita per il turismo – riporta testualmente l’articolo online. Va a riguardare soprattutto atleti giovani e giovanissimi di tutta Italia, per le categorie esordienti, ragazzi, juniores e cadetti: arrivano nel nostro territorio comunale con lo staff sportivo al seguito e con le loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra città si sta “vestendo per le feste”, quindi, sono sicura che questo Ponte dell’Immacolata, grazie anche ad attrattive sportive di questo tipo, sarà positivo anche per il nostro tessuto del commercio”. “Ci prepariamo ad un mese di dicembre con i fiocchi – precisa il comunicato. – conclude Massimo De Leonardis, responsabile della struttura – Prossimi appuntamenti sportivi di livello saranno la manifestazione nazionale di Nuoto Artistico in programma il 14 dicembre e la fenomenale Coppia Italia Maschile di Pallanuoto, che si terrà nella piscina di Avezzano il prossimo 21 dicembre”.

