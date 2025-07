Ad Avezzano si continua con le risposte concrete: aperta dopo 30 anni via Liberati, sbloccata la lottizzazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Plauso dei residenti per la sistemazione di una viabilità “ereditata” che metteva in crisi spostamenti quotidiani ed eventi eccezionali, come il passaggio dei mezzi di primo soccorso – riporta testualmente l’articolo online. L’assessore Filomeno Babbo: “Questo è solo il primo passo di un’operazione totale da 90 mila euro”. Dopo oltre 30 anni di attesa, l’Amministrazione comunale di Avezzano, toccando il “tasto” tecnico giusto, ha sbloccato la vicenda relativa a via Liberati, una strada senza uscita – A partire da ieri, anche questa via di comunicazione avrà il suo sbocco su via Calasciella: un’operazione a costo zero per le casse dell’Ente, che andrà ad agevolare non solo la viabilità e il traffico ordinario di quella zona di città, ma anche eventi eccezionali, come il passaggio delle ambulanze o dei mezzi dei Vigili del Fuoco – recita il testo pubblicato online. A tagliare il nastro dell’opera completata è stato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, assieme all’assessore all’Urbanistica Filomeno Babbo, al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, ai consiglieri comunali Ignazio Iucci, Antonio Del Boccio, Maurizio Seritti e Domenico De Angelis e alla presenza dei residenti, che hanno rivolto un plauso all’amministrazione – si apprende dalla nota stampa. “Tutto questo è stato possibile – ha spiegato l’assessore delegato al ramo – grazie ad un lavoro di squadra, supportato dalle maestranze dell’Urbanistica”. Tutto nacque negli anni ’90, quando entrò in vigore una convenzione con un privato per una lottizzazione che avrebbe dovuto portare anche al miglioramento viario: purtroppo il processo si arenò. “Nei mesi scorsi – ha continuato l’assessore – ci siamo seduti attorno ad un tavolo con la ditta privata Amatilli, che ha curato il nuovo piano di lottizzazione, ed abbiamo sottoscritto un nuovo protocollo, aprendo, come prima azione ufficiale e concreta, questa strada, che era chiusa da oltre 30 anni – aggiunge la nota pubblicata. Raccontano i residenti che una volta anche un’ambulanza ebbe problemi di manovra”. Adesso, la lottizzazione è finalmente sistemata grazie all’adozione da parte del Comune di Avezzano dello strumento del programma del recupero urbano, che ha proprio il compito di completare le urbanizzazioni dei vari quartieri – precisa il comunicato. Le spese dei lavori sono state tutte sostenute dal privato – recita il testo pubblicato online. “Via Liberati collegata finalmente a via Calasciella è solo il primo passo di un più ampio programma di recupero urbano che è stato approvato in accordo di programma con la Provincia dell’Aquila, che ha approvato la variante urbanistica al PRG. – ha concluso l’assessore – L’accordo prevede difatti anche la sistemazione del verde, la cessione di una strada e la realizzazione di un marciapiede: il tutto a carico della ditta privata che investirà, tramite la lottizzazione, circa 90 mila euro – Inoltre, verranno cedute alcune aree al Comune per un valore di ulteriori 90 mila euro”. Nell’area di via Liberati vivono all’incirca 30 famiglie – “Abbiamo dato una risposta concreta ai cittadini – precisa la nota online. – conclude il consigliere comunale Iucci – Un ringraziamento va anche alla ditta che ha agevolato questo passaggio – recita il testo pubblicato online. Non ci fermeremo qui: continueremo a dare risposte concrete e verificabili alla città, come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo negli anni a venire”.

