Ad Avezzano un’aula studio per ricordare Alessio e la sua tenacia: il 7 maggio, cerimonia del ricordo nella centrale sede di Giurisprudenza

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessore Cosimati: “Assieme all’associazione studentesca ‘Universitari in Movimento’ e all’Università degli Studi di Teramo abbiamo organizzato una cerimonia toccante ed intima in memoria di Alessio, giovane avezzanese venuto a mancare troppo presto a causa del terribile sisma dell’Aquila”. Presenti il sindaco, il Vescovo dei Marsi, l’assessore regionale Quaglieri e il vicepresidente della Provincia, Alfonsi. L’avezzanese Alessio Di Pasquale aveva vent’anni e studiava Ingegneria Elettrica all’Università degli Studi dell’Aquila quando il macigno del terremoto del 2009 si abbatté come un fulmine sulla sua giovane vita, frantumandola in mille pezzi – precisa il comunicato. Un’anima nobile, uno studente brillante, un amico sincero, ma soprattutto una persona innamorata della sua terra e delle sue origini – aggiunge la nota pubblicata. A lui venne dedicata tempo fa l’Aula magna della vecchia sede del Corso di Giurisprudenza nella città di Avezzano, ma “adesso che ci siamo trasferiti nella nuova sede in centro dal mese di febbraio – spiega l’assessore con delega ai rapporti con l’Università, Iride Cosimati – grazie anche all’enorme contributo e alla passione sensibile dell’associazione studentesca ‘Universitari in Movimento’, abbiamo deciso all’unisono di continuare ad onorare la memoria di Alessio, dando di nuovo il suo nome ad un “pezzo di cuore” della nuova sede universitaria – Con i rappresentanti della Facoltà e dell’Ateneo, abbiamo deciso di trasferire dalla vecchia alla nuova sede la targa in sua memoria, cosicché tutti possano venire a conoscere il suo nome e, con esso, la sua storia, fatta di traguardi raggiunti e da raggiungere, di sogni, di aspettative, di esami da affrontare e di notti di studio insonni – precisa la nota online. La storia di Alessio – continua l’amministratrice – rappresenta un po’ la storia di tutti i ragazzi universitari, che decidono di investire su sé stessi e sul proprio futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Alessio manca alla sua famiglia, manca ai suoi amici e ai suoi affetti più cari come l’aria, ma, a distanza di 16 anni, noi continuiamo a tenere alto e vivo il suo ricordo nella nostra e sua città. Ringrazio il rappresentante di UniMov – Avezzano, Pierfrancesco Maceroni, per la preziosa collaborazione, l’Udu di Teramo e dell’Aquila”. La cerimonia, in agenda il 7 maggio, incomincerà alle ore 9, nella nuova sede di via Monte Nero – recita il testo pubblicato online. “16 anni fa – conclude l’assessore – è vero, abbiamo perso un figlio della nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. Ma, mercoledì prossimo, in mezzo a tanti giovani e a tanti ragazzi anche delle scuole superiori del territorio, il ricordo di Alessio e della sua tenacia verrà rinverdito e rafforzato – recita il testo pubblicato online. Come amministrazione comunale crediamo fortemente nei giovani, nel loro valore e nella forza dello studio e della preparazione; per questo, abbiamo voluto e dato e sempre daremo al nostro territorio luoghi sicuri, adatti ed eccellenti dove poter crescere bene come persone e dove poter studiare con serenità”. Parteciperanno alla cerimonia e porteranno i loro saluti il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, l’assessore delegata Iride Cosimati, la Direttrice del Dipartimento, la professoressa Emanuela Pistoia, il Vescovo dei Marsi, sua Eccellenza Monsignor Giovanni Massaro, l’Assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, il vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, il rappresentante di UniMov, Pierfrancesco Maceroni e i rappresentanti di UDU Teramo e UDU L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. E proprio il giovane Maceroni conclude, affermando: “Il 7 maggio vivremo un momento di memoria e di raccoglimento per onorare la figura di Alessio – Insieme all’assessore Cosimati, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per ricordare con affetto e rispetto un amico, uno studente e una presenza importante per tutti noi – aggiunge la nota pubblicata. L’evento è nato esclusivamente dalla volontà e dall’impegno di noi studenti della sede di Giurisprudenza di Avezzano: alle ore 9 del mattino, ci ritroveremo per un primo momento di saluti, durante il quale spiegheremo le ragioni che ci hanno spinto a organizzare l’evento e a condivideremo insieme pensieri e ricordi legati ad Alessio”.

