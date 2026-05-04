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Addio a Diego Marmo, il protagonista del processo a Enzo Tortora

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Nelle ultime ore, il tema in tendenza sui motori di ricerca è Diego Marmo, il magistrato che negli anni ha suscitato discussioni e polemiche per il suo coinvolgimento nel processo a Enzo Tortora. A 88 anni, Marmo ci ha lasciato, lasciando dietro di sé una lunga storia fatta di alti e bassi.

Durante la sua carriera, Marmo è stato protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana, il processo a Enzo Tortora, conduttore televisivo che venne ingiustamente accusato di gravi reati. Solo nel 2014, a distanza di anni, il magistrato si è scusato con la famiglia di Tortora per l’errore commesso.

La sua figura ha suscitato dibattiti e riflessioni sulla giustizia e sull’importanza di garantire un processo equo e imparziale per tutti. La morte di Diego Marmo porta con sé la chiusura di un capitolo controverso della storia giudiziaria italiana.

Per ulteriori approfondimenti su questo tema di attualità, ti invitiamo a cercare online per aggiornamenti e dettagli aggiuntivi.

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