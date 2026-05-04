Addio a Diego Marmo, il protagonista del processo a Enzo Tortora

Nelle ultime ore, il tema in tendenza sui motori di ricerca è Diego Marmo, il magistrato che negli anni ha suscitato discussioni e polemiche per il suo coinvolgimento nel processo a Enzo Tortora. A 88 anni, Marmo ci ha lasciato, lasciando dietro di sé una lunga storia fatta di alti e bassi.

Durante la sua carriera, Marmo è stato protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana, il processo a Enzo Tortora, conduttore televisivo che venne ingiustamente accusato di gravi reati. Solo nel 2014, a distanza di anni, il magistrato si è scusato con la famiglia di Tortora per l’errore commesso.

La sua figura ha suscitato dibattiti e riflessioni sulla giustizia e sull’importanza di garantire un processo equo e imparziale per tutti. La morte di Diego Marmo porta con sé la chiusura di un capitolo controverso della storia giudiziaria italiana.

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