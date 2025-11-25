Addio a Mario Mazzocca: fu sindaco di Caramanico ed Assessore Regionale

CHIETI – La politica abruzzese saluta Mario Mazzocca, scomparso all’età di 64 anni all’ospedale di Chieti, dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito a una frattura. Architetto di formazione, figura di riferimento del centrosinistra regionale, Mazzocca lascia la moglie Patrizia e i figli Ermanno e Nicola.

Originario di Caramanico Terme, Mazzocca aveva costruito il proprio percorso pubblico partendo dall’amministrazione locale: è stato sindaco del borgo termale per un decennio, dal 2004 al 2014, dopo aver ricoperto anche altri incarichi negli enti del territorio. Proprio da quel radicamento nelle comunità interne aveva tratto molte delle sue battaglie politiche, in particolare sui temi dell’ambiente, della montagna e dei piccoli comuni.

Nel 2014 il passaggio in Regione Abruzzo, nella giunta guidata da Luciano D’Alfonso, con la nomina ad assessore con deleghe all’Ambiente e alla Protezione civile. Successivamente aveva assunto il ruolo di sottosegretario alla presidenza della Regione, continuando a seguire i dossier legati alla tutela del territorio, alla prevenzione del rischio e ai rapporti con gli enti locali. Nel 2018 gli era stata affidata anche la guida dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma.

Alla sua attività amministrativa Mazzocca affiancava da anni l’impegno professionale e di studio: architetto e docente, aveva approfondito in particolare i temi dell’urbanistica, dei sistemi urbani e della sostenibilità. Nel 2020 aveva raccolto parte di questa esperienza nel volume “I quaderni della sostenibilità”, nel quale ripercorreva il lavoro svolto in Regione accompagnandolo a riflessioni sulle politiche ambientali.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo istituzionale. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricordato Mazzocca come un amministratore di lunga esperienza, sottolineando come abbia dedicato la propria attività al servizio delle comunità abruzzesi con impegno e competenza, definendo la sua scomparsa una perdita significativa per l’intera regione.

Parole di vicinanza alla famiglia sono giunte anche dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha richiamato gli anni di confronto nelle istituzioni regionali, pur da schieramenti diversi, evidenziando il rispetto istituzionale e la passione civile che hanno contraddistinto Mazzocca.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, lo ha ricordato come una persona capace di unire determinazione e sensibilità, sottolineando il suo modo di intendere la politica come spazio di dialogo e crescita comune e il segno lasciato nelle comunità con cui ha lavorato.

Il ricordo di Mario Mazzocca resta legato a una lunga stagione amministrativa che ha intrecciato Caramanico Terme, le aree interne e le istituzioni regionali, con al centro i temi dell’ambiente, della protezione civile e dello sviluppo sostenibile del territorio abruzzese.