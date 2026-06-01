Addio a Oikonomou, ex difensore del Bologna

La notizia della tragica morte dell’ex difensore del Bologna Marios Oikonomou ha scosso il mondo del calcio. L’incidente stradale in Grecia che ha portato alla prematura scomparsa del giocatore di 33 anni ha generato un’ondata di cordoglio e sgomento.

In queste ore, il tema ‘oikonomou’ è in cima ai top trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse e l’emozione suscitati da questa drammatica vicenda. I fan e gli addetti ai lavori si stringono attorno alla famiglia e agli amici di Oikonomou, ricordando con affetto la sua carriera nel calcio italiano e la sua personalità positiva.

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