Addio a Sophie Kinsella, regina dello shopping

Il mondo dei libri saluta Sophie Kinsella, autrice inglese amatissima in tutto il mondo e penna dietro l’iconica serie di romanzi legati allo shopping. La scrittrice è morta all’età di 55 anni a causa di un tumore al cervello, lasciando un’eredità fatta di ironia, leggerezza e personaggi entrati nell’immaginario di milioni di lettori.

Dalla giornalista alla regina del romanzo brillante

Nata a Londra nel 1969, Sophie Kinsella – pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham – aveva iniziato la sua carriera come giornalista economica prima di dedicarsi alla narrativa. Il successo internazionale è arrivato con la serie di libri che ruota attorno a Becky Bloomwood, protagonista di I love shopping e dei romanzi successivi, tradotti in decine di lingue.

La formula era semplice solo in apparenza: una giovane donna alle prese con le tentazioni dei negozi, le rate della carta di credito, il lavoro, la famiglia e i sentimenti. Ma dietro le situazioni comiche, i suoi libri hanno raccontato in modo leggero il rapporto con il consumo, le insicurezze della vita adulta e la ricerca di un equilibrio tra desideri e responsabilità.

Dal grande successo editoriale è nato anche il film ispirato alla serie, che ha portato sullo schermo le disavventure della protagonista e ha contribuito a rendere il nome di Sophie Kinsella ancora più popolare presso il grande pubblico.

La malattia e il racconto a Verissimo

Negli ultimi anni la scrittrice aveva affrontato una malattia grave, un tumore al cervello che aveva scelto inizialmente di tenere riservato per proteggere la propria famiglia. Solo in un secondo momento, quando si è sentita pronta, ne aveva parlato apertamente anche in televisione.

Ospite del programma Verissimo, aveva raccontato i primi segnali della malattia, descrivendo la sensazione di debolezza e instabilità che l’aveva portata ai controlli medici e al successivo ricovero. In quell’occasione aveva condiviso con il pubblico non solo la difficoltà del percorso, ma anche il desiderio di continuare a guardare alla vita con gratitudine, senza rinunciare del tutto al sorriso.

Anche negli ultimi mesi aveva mantenuto un rapporto di forte vicinanza con le sue lettrici e i suoi lettori, aggiornandoli sulla propria situazione e sottolineando quanto l’affetto ricevuto fosse per lei una fonte importante di sostegno.

“Mai avere pudore della leggerezza”

Nel corso della sua carriera Sophie Kinsella ha spesso difeso il valore della leggerezza in letteratura, rifiutando l’idea che i romanzi brillanti fossero opere di serie B. In un’intervista aveva sintetizzato il suo pensiero con una frase diventata rappresentativa del suo modo di vedere il mondo: «Mai avere pudore della leggerezza».

Con la consueta ironia aveva anche scherzato sui rapporti di coppia, osservando che per “salvaguardare l’erotismo” a volte è necessario condividere meno tempo, ricordando come la distanza possa talvolta alimentare il desiderio e mantenere vivi gli equilibri tra due persone.

Queste riflessioni spiegano perché le sue storie siano riuscite a parlare a un pubblico così vasto: personaggi imperfetti, situazioni quotidiane riconoscibili e una scrittura che invita a non vergognarsi di ciò che diverte, commuove e fa sognare.

Un lascito che continuerà a far compagnia ai lettori

Nell’arco di decenni Sophie Kinsella ha pubblicato numerosi romanzi per adulti, ragazze e bambini, alternando il suo celebre pseudonimo al nome anagrafico. I suoi libri hanno accompagnato più generazioni di lettori, diventando spesso il primo incontro con la narrativa leggera e romantica.

Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante della narrativa contemporanea, ma le sue storie restano sugli scaffali e negli ereader di chi negli anni ha riso, si è riconosciuto e si è consolato tra le avventure di Becky Bloomwood e delle altre protagoniste nate dalla sua penna.

L’addio a Sophie Kinsella arriva così con il senso di perdita per una voce unica nel suo genere, ma anche con la consapevolezza che i suoi romanzi continueranno a far compagnia, a strappare un sorriso e a ricordare quanto possa essere preziosa, anche nei momenti più difficili, una buona storia capace di alleggerire la giornata.