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Addio alla giornalista Carola Frediani

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In queste ore il tema di Carola Frediani è molto ricercato online, al top dei trend sui motori di ricerca. Giornalista e divulgatrice sui temi della Rete, la sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama dell’informazione digitale in Italia. Tra i maggiori esperti di tecnologia, Carola Frediani è stata una voce autorevole e critica nel dibattito sulle nuove tecnologie. Il suo contributo alla diffusione della cultura digitale resterà un punto di riferimento per il settore. Scopri di più sul web per approfondire questa importante figura e il suo impatto nel mondo dell’informazione e della tecnologia.

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