- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAddizionali Irpef in Abruzzo: Uil chiede equità e trasparenza per contrastare la...
Attualità

Addizionali Irpef in Abruzzo: Uil chiede equità e trasparenza per contrastare la “lotteria fiscale” che penalizza i più deboli

- Spazio Pubblicitario 02 -

La fiscalità locale in Abruzzo, e in Italia, si è trasformata in una vera e propria “lotteria territoriale” a danno dei cittadini più fragili. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa della Uil Abruzzo, che ha analizzato i dati sulle addizionali Irpef realizzato dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil e dalla Uil Abruzzo.

Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, ha commentato i risultati dello studio, evidenziando come chi risiede in un territorio anziché in un altro, pur avendo lo stesso reddito, si trovi a pagare cifre nettamente diverse in termini di addizionali Irpef regionali e comunali. Lombardo ha sottolineato che questa disparità fiscale è una ingiustizia strutturale che colpisce soprattutto le aree economicamente più fragili del Paese e gli enti locali in difficoltà finanziaria.

Lo studio ha evidenziato che per un reddito di 20.000 euro, il prelievo totale delle addizionali Irpef si attesta a 494 euro complessivi (di cui 160 euro di addizionale comunale) a Chieti, Pescara e Teramo, e 454 euro complessivi all’Aquila. Con un reddito di 40.000 euro, l’esborso complessivo cresce significativamente, con una tassazione che si uniforma verso l’alto.

Michele Lombardo ha dichiarato che l’Abruzzo si trova in una fascia di prelievo tutt’altro che trascurabile, soprattutto se confrontato con altre realtà nazionali dove l’assenza di addizionali comunali o l’applicazione di forti esenzioni alleggeriscono il carico fiscale sui redditi bassi. Ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la progressività delle addizionali locali e modulare le aliquote in base ai reali livelli di reddito, per garantire equità e trasparenza nel sistema fiscale.

La Uil Abruzzo chiede alla Regione e alle amministrazioni comunali abruzzesi di aprire un tavolo di confronto sulla fiscalità per rendere il sistema più equo e solidale. L’obiettivo è quello di combattere l’evasione fiscale locale e garantire che le tasse pagate dai cittadini tornino sul territorio sotto forma di servizi essenziali, anziché essere usate per coprire disavanzi e inefficienze amministrative.

In conclusione, la Uil Abruzzo si impegna a continuare la sua battaglia affinché le tasse pagate dai cittadini siano utilizzate per migliorare i servizi sanitari, sociali e assistenziali sul territorio, e non come un semplice onere da sopportare senza benefici tangibili.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it