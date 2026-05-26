Addizionali Irpef in Abruzzo: Uil chiede equità e trasparenza per contrastare la “lotteria fiscale” che penalizza i più deboli

La fiscalità locale in Abruzzo, e in Italia, si è trasformata in una vera e propria “lotteria territoriale” a danno dei cittadini più fragili. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa della Uil Abruzzo, che ha analizzato i dati sulle addizionali Irpef realizzato dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil e dalla Uil Abruzzo.

Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, ha commentato i risultati dello studio, evidenziando come chi risiede in un territorio anziché in un altro, pur avendo lo stesso reddito, si trovi a pagare cifre nettamente diverse in termini di addizionali Irpef regionali e comunali. Lombardo ha sottolineato che questa disparità fiscale è una ingiustizia strutturale che colpisce soprattutto le aree economicamente più fragili del Paese e gli enti locali in difficoltà finanziaria.

Lo studio ha evidenziato che per un reddito di 20.000 euro, il prelievo totale delle addizionali Irpef si attesta a 494 euro complessivi (di cui 160 euro di addizionale comunale) a Chieti, Pescara e Teramo, e 454 euro complessivi all’Aquila. Con un reddito di 40.000 euro, l’esborso complessivo cresce significativamente, con una tassazione che si uniforma verso l’alto.

Michele Lombardo ha dichiarato che l’Abruzzo si trova in una fascia di prelievo tutt’altro che trascurabile, soprattutto se confrontato con altre realtà nazionali dove l’assenza di addizionali comunali o l’applicazione di forti esenzioni alleggeriscono il carico fiscale sui redditi bassi. Ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la progressività delle addizionali locali e modulare le aliquote in base ai reali livelli di reddito, per garantire equità e trasparenza nel sistema fiscale.

La Uil Abruzzo chiede alla Regione e alle amministrazioni comunali abruzzesi di aprire un tavolo di confronto sulla fiscalità per rendere il sistema più equo e solidale. L’obiettivo è quello di combattere l’evasione fiscale locale e garantire che le tasse pagate dai cittadini tornino sul territorio sotto forma di servizi essenziali, anziché essere usate per coprire disavanzi e inefficienze amministrative.

In conclusione, la Uil Abruzzo si impegna a continuare la sua battaglia affinché le tasse pagate dai cittadini siano utilizzate per migliorare i servizi sanitari, sociali e assistenziali sul territorio, e non come un semplice onere da sopportare senza benefici tangibili.