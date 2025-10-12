Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Lunedì 13 ottobre la conferenza stampa con il Rettore dell’Università di Teramo Un nuovo passo avanti per consolidare il rapporto tra la città di Avezzano e il mondo accademico – riporta testualmente l’articolo online. Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 11.30, nella Sala Conferenze di Palazzo di Città (Piazza della Repubblica), si terrà la conferenza stampa per l’adozione della Carta Universitaria del Comune di Avezzano, un importante strumento di riconoscimento e sostegno agli studenti universitari che vivono e studiano nel territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro prenderanno parte il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Prof. Christian Corsi, l’Assessore con delega all’Università Iride Cosimati, la prof.ssa Emanuela Pistoia, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Mario Fiorillo, responsabile della sede universitaria di Avezzano, l’Avv. Renata Durante, direttrice dell’ADSU Teramo e Pierfrancesco Maceroni, rappresentante di Universitari in Movimento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento segna un momento significativo per la vita universitaria cittadina e per il percorso di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Università di Teramo, da anni impegnate insieme per valorizzare la formazione accademica nella Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. La presenza del Magnifico Rettore, Prof. Christian Corsi, testimonia la solidità di questa sinergia e l’impegno condiviso a rafforzare le opportunità di studio e di crescita per i giovani del territorio – recita il testo pubblicato online. Sarà l’occasione per raccontare interessanti novità. La cittadinanza, gli studenti e la stampa sono invitati a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

