In queste ore, il tema dell’aeronautica militare è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Un recente gesto di solidarietà ha visto la Guardia di Finanza di Taranto donare 5mila euro all’Oncoematologia Pediatrica, a conferma dell’impegno delle forze armate nel supporto alle realtà sanitarie locali. Parallelamente, l’Aeronautica militare di Gioia del Colle ha contribuito con cibo e apparecchiature elettromedicali, dimostrando una sensibilità verso le esigenze della comunità e dei più vulnerabili.

Non solo azioni concrete, ma anche gesti di vicinanza umana: ieri sono stati i calciatori a visitare i bambini ricoverati, oggi sono stati i militari della Guardia di Finanza a recarsi presso l’Ospedale