Affettività e sessualità, progetto della Asl nelle scuole della Val Vibrata

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Attenzione alla crescita consapevole degli adolescenti: ha preso il via all’istituto omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata il ciclo di seminari “Cuore-MENTE-corpo”, dedicato ai temi dell’affettività e della sessualità in adolescenza – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, promossa dalla Uosd Assistenza consultoriale della Asl di Teramo guidata da Dimitrios Kaliakoudas, è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e nasce grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Lucia Condolo, che ha condiviso e sostenuto il percorso formativo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo è accompagnare i ragazzi in una fase delicata della crescita – Gli incontri seminariali e i momenti di confronto si avvalgono della professionalità di Virginia Maloni, psicologa e psicoterapeuta del consultorio familiare di Nereto e di Angelo Accica, assistente sanitario del Siesp territoriale – si apprende dalla nota stampa. Il percorso mira a sviluppare l’intelligenza emotiva, l’empatia e la consapevolezza di sé, promuovendo relazioni interpersonali sane e rispettose – si apprende dalla nota stampa. Un’educazione che mette al centro non solo gli aspetti biologici, ma anche quelli psicologici ed emotivi della crescita – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto rientra in un programma più ampio di collaborazione tra la Asl e gli istituti scolastici della Val Vibrata che nei prossimi mesi coinvolgerà altre scuole del territorio, rafforzando la presenza dei servizi sanitari in ambito educativo e preventivo – “Investire sull’educazione affettiva”, sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “significa fare prevenzione e costruire comunità più consapevoli – aggiunge la nota pubblicata. La scuola è il luogo privilegiato per accompagnare i giovani in un percorso di crescita equilibrato, offrendo ascolto, competenze e punti di riferimento qualificati”. Ufficio stampa ASL TERAMO 24.2.2026

