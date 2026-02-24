- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAffettività e sessualità, progetto della Asl nelle scuole della Val Vibrata
Attualità

Affettività e sessualità, progetto della Asl nelle scuole della Val Vibrata

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Attenzione alla crescita consapevole degli adolescenti: ha preso il via all’istituto omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata il ciclo di seminari “Cuore-MENTE-corpo”, dedicato ai temi dell’affettività e della sessualità in adolescenza – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, promossa dalla Uosd Assistenza consultoriale della Asl di Teramo guidata da Dimitrios Kaliakoudas, è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e nasce grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Lucia Condolo, che ha condiviso e sostenuto il percorso formativo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo è accompagnare i ragazzi in una fase delicata della crescita – Gli incontri seminariali e i momenti di confronto si avvalgono della professionalità di Virginia Maloni, psicologa e psicoterapeuta del consultorio familiare di Nereto e di Angelo Accica, assistente sanitario del Siesp territoriale – si apprende dalla nota stampa. Il percorso mira a sviluppare l’intelligenza emotiva, l’empatia e la consapevolezza di sé, promuovendo relazioni interpersonali sane e rispettose – si apprende dalla nota stampa. Un’educazione che mette al centro non solo gli aspetti biologici, ma anche quelli psicologici ed emotivi della crescita – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto rientra in un programma più ampio di collaborazione tra la Asl e gli istituti scolastici della Val Vibrata che nei prossimi mesi coinvolgerà altre scuole del territorio, rafforzando la presenza dei servizi sanitari in ambito educativo e preventivo – “Investire sull’educazione affettiva”, sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “significa fare prevenzione e costruire comunità più consapevoli – aggiunge la nota pubblicata. La scuola è il luogo privilegiato per accompagnare i giovani in un percorso di crescita equilibrato, offrendo ascolto, competenze e punti di riferimento qualificati”. Ufficio stampa ASL TERAMO 24.2.2026

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it