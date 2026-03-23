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lunedì, Marzo 23, 2026
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Affluenza record: dati parziali confermano il referendum

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In queste ore il tema dominante online riguarda il risultato del referendum, con i primi dati parziali che confermano un’affluenza record e un netto vantaggio del No. I seggi sono chiusi e si attendono i risultati definitivi, ma al momento sembra che il 60,8% abbia votato contro la proposta in questione. Il Lazio ha registrato un’affluenza del 61,68%, con Roma che ha visto il 64,23% degli aventi diritto recarsi alle urne. Inoltre, le notizie riportano le dichiarazioni del politico Gasparri riguardo ai blocchi nella circolazione a Roma che avrebbero ostacolato il voto. La situazione è in evoluzione e si consiglia di approfondire online per ulteriori aggiornamenti su questo importante avvenimento politico.

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