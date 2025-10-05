AGGIORNAMENTO DOMENICA 05 OTTOBRE 2025 – ORE 10.10: Attesa fase di maltempo nelle prossime ore con forti venti e possibili temporali, localmente di moderata intensità. Temperature in sensibile calo dal tardo pomeriggio

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento e, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali e, nelle prossime ore, si spingerà verso le nostre regioni centrali favorendo un deciso peggioramento del tempo con annuvolamenti, rovesci, anche a carattere temporalesco e, soprattutto, forti venti.La perturbazione è preceduta da un rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che, in queste ultime ore, ha determinato un generale ma temporaneo aumento delle temperature sul versante adriatico, mentre annuvolamenti e rovesci hanno interessato la Marsica, l’Alto Sangro, il vicino Molise e, marginalmente, il Chietino – recita il testo pubblicato online. L’ingresso dell’aria fredda sull’alto Adriatico provocherà la formazione e l’approfondimento di un minimo di bassa pressione che, nelle prossime ore, si sposterà verso le nostre regioni centrali e determinerà una fase di maltempo, caratterizzata soprattutto da forti venti di Maestrale e di Tramontana, specie sull’Adriatico centrale, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – si apprende dal portale web ufficiale. Questa mappa mette in evidenza le forti raffiche di vento previste sulla Romagna, sulle Marche e, nel pomeriggio, anche sulla nostra regione, in particolare sul versante adriatico, dove non si escludono punte superiori ai 70-80 Km/h.Anche le temperature subiranno un nuovo deciso calo dal pomeriggio, dopo il temporaneo aumento di queste ultime ore:Queste due mappe dettagliate relative alle temperature a 850 hPa (1500 mt circa) evidenziano il deciso calo delle temperature previsto nel pomeriggio, dopo un temporaneo sensibile aumento di stamattina – si apprende dal portale web ufficiale. In conclusione, attenzione ai forti venti previsti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, specie nel corso del pomeriggio, con raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h e temperature in sensibile diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono fenomeni temporaleschi localmente intensi, mentre l’instabilità continuerà a manifestarsi in nottata e nelle prime ore della mattinata di lunedì, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

