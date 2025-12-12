Aggiornamento iOS e Android 2025, cosa cambia davvero

I grandi aggiornamenti di fine 2025 per iOS e Android stanno arrivando su milioni di smartphone, con effetti diversi a seconda del modello. Ecco una panoramica sulle novità, i dispositivi compatibili e i principali problemi segnalati dagli utenti.

Negli ultimi mesi Apple ha concentrato lo sviluppo su iOS 18, con rilasci progressivi fino alle versioni correttive 18.x e alla recente 18.7.2, pensata per mantenere sicuri i dispositivi che non riceveranno le future major release.

iOS 18 è compatibile con tutti gli iPhone dotati almeno di chip A12 Bionic, quindi dalla famiglia iPhone XS / XR in poi, incluse le serie 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e i modelli SE di seconda e terza generazione.

Le funzioni più avanzate di intelligenza artificiale (“Apple Intelligence”) restano però riservate ai modelli più recenti, a partire dagli iPhone con chip di fascia alta di ultima generazione, mentre i device più datati si fermano alle funzioni “classiche” di iOS 18. Sul fronte Android, la situazione è più frammentata per via delle personalizzazioni dei produttori. Google ha reso stabile Android 15 nel 2024, con focus su privacy, fotocamera, registrazione parziale dello schermo e nuove opzioni di sicurezza, mentre sta proseguendo il rollout di Android 16 con aggiornamenti trimestrali (QPR) e patch di sicurezza di dicembre 2025 sui Pixel.

Accanto alla versione “pura” di Google, alcuni brand stanno distribuendo interfacce proprietarie basate su Android 15, come HyperOS 3 di Xiaomi, pensata anche per dare nuova vita a modelli non più recentissimi come la serie Xiaomi 12 e alcuni POCO, allungandone il ciclo di utilizzo.

Sul capitolo compatibilità, gli smartphone Pixel di ultima e penultima generazione sono tra i primi a ricevere Android 16 con le patch più recenti, mentre molti altri marchi sono ancora in fase di rollout di Android 15 sui top di gamma e solo successivamente sui modelli di fascia media.

Come sempre nel mondo Android, l’arrivo effettivo dell’aggiornamento dipende dal singolo produttore e dall’operatore: in alcuni casi i brand preferiscono introdurre set di funzioni selezionate tramite le proprie interfacce, piuttosto che portare subito tutte le novità della versione “stock”.

Accanto alle novità, non mancano i problemi segnalati. Nel caso di iOS, parte dei possessori di modelli più vecchi lamenta rallentamenti, surriscaldamenti e autonomia ridotta dopo l’aggiornamento, mentre Apple continua a rilasciare patch di sicurezza anche per chi non passa subito alle versioni più recenti, proprio per garantire un minimo di protezione anche a chi resta indietro.

Nel mondo Android, alcuni utenti Pixel hanno riportato bug e anomalie dopo gli update di dicembre (lag, piccoli glitch grafici e problemi di stabilità), mentre altri non riscontrano particolari criticità: segno che la qualità dell’esperienza dipende molto dal modello specifico e da come viene gestito il passaggio di versione.

Per chi deve decidere se aggiornare o no, la regola generale resta la stessa: sui dispositivi relativamente recenti l’update consente di ottenere nuove funzioni e un livello di sicurezza più alto; sui modelli molto datati può valere la pena attendere qualche giorno e verificare le esperienze degli altri utenti, in modo da capire se il salto di versione porta benefici reali oppure introduce limiti che, per l’uso quotidiano, potrebbero pesare più dei vantaggi.